Прокуратура Києва прийшла з обшуками до Управління містобудування Шевченківської РДА. Розслідується розтрата

Прокуратура Києва проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської РДА в рамках розслідування можливої розтрати бюджетних коштів чиновниками на ремонті екопарку.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Йдеться про ремонт скверу в Шевченківському районі столиці на вул. О. Гончара 5-7.
За даними слідства, ремонтні роботи в парку були виконані неякісно і не до кінця. На матеріали витратили близько 500 тисяч гривень, але чиновники Управління в кінці грудня 2020 року провели повну оплату за договором на суму понад 1, 4 млн гривень і підписали всі акти виконаних робіт.
Під час обшуків вилучили тендерну документацію, акти прийому-передачі виконаних робіт, а також акти, які, як стверджують в прокуратурі, ховалися чиновниками.
Досудове розслідування триває.
- Раніше обшуки пройшли в Запорізькій міській раді, а також в районних адміністраціях та комунальних підприємствах. Правоохоронці розслідують розтрати. Мер заявив про безпрецедентний тиск, якого не було «навіть за часів Януковича».
- На початку вересня пройшли обшуки в Полтавській мерії через справу про хабар у $5 тисяч. За даними ОГП, голова фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євген Дикань та начальник управління з питань містобудування та архітектури Микола Шевельов вимагали гроші за видачу дозвільних документів.