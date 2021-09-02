Офіс генпрокурора пояснив, чому проводили обшуки у Полтавській мерії

У Полтавській міській раді відбулись обшуки через справу про хабар у $5 тисяч. Голова фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євген Дикань та начальник управління з питань містобудування та архітектури Микола Шевельов вимагали гроші за видачу дозвільних документів.

Про це у четвер, 2 вересня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, Дикань і Шевельов вимагали у громадянина $5 тисяч за видачу паспорта фасаду об’єкта нерухомості, який розташований у центрі Полтави. Також вони обіцяли не притягати чоловіка до відповідальності за реконструкцію будівлі, яку він вже зробив. У разі відмови платити – погрожували «проблемами» у веденні підприємницької діяльності.

Депутата затримали після одержання останньої частини хабара у $3 тисячі. Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Обшуки відбулись у четвер, 2 вересня.