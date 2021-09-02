СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду

Співробітники СБУ проводять слідчі дії у Полтавській міській раді.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу обласного управління СБУ.

Слідчі дії проводять у кабінетах міського голови Олександра Мамая і начальника управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова.

Причини обшуків у спецслужбі поки не називають.

Місцеве видання «Полтавщина» повідомляє, що правоохоронці затримали низку посадових осіб виконкому. Серед них — голова фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євген Дикань.