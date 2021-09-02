Офис генпрокурора объяснил, почему проводили обыски в Полтавской мэрии

В Полтавском городском совете состоялись обыски из-за дела о взятке в $5 тысяч. Глава фракции «За майбутнє» в Полтавском горсовете Евгений Дикань и начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николай Шевелев требовали деньги за выдачу разрешительных документов.

Об этом в четверг, 2 сентября, сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, Дикань и Шевелев требовали у гражданина $5 тысяч за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости, который расположен в центре Полтавы. Также они обещали не привлекать мужчину к ответственности за реконструкцию здания, которую он уже сделал. В случае отказа платить — угрожали «проблемами» в ведении предпринимательской деятельности.

Депутата задержали после получения последней части взятки в $3 тысячи. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Обыски прошли в четверг, 2 сентября.