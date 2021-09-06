Кардіффський університет: Проросійські тролі атакують західні ЗМІ в коментарях і поширюють тези Кремля

Британський Дослідницький інститут злочинності та безпеки Кардіффського університету провів дослідження і виявив, що російські тролі атакують західні видання: вони залишають коментарі на підтримку інтересів Росії, а та використовує їх для своїх новин.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в понеділок, 6 вересня.

Під атаку попали 32 відомі медіа-сайти в 16 країнах, зокрема Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro у Франції, Der Spiegel і Die Welt в Німеччині та італійська газета La Stampa. Спочатку тролі залишали коментарі на підтримку РФ, а потім російськомовні ЗМІ використовували ці коментарі як основу для статей чи новин.

Таку тактику помітили у 2021 році, однак вважається, що операція набирає обертів принаймні з 2018 року й останнім часом була зосереджена на виведенні західних військ з Афганістану.