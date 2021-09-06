Кардиффский университет: Пророссийские тролли атакуют западные СМИ в комментариях и распространяют тезисы Кремля

Британский Исследовательский институт преступности и безопасности Кардиффского университета провел исследование и выявил, что российские тролли атакуют западные издания: они оставляют там комментарии в поддержку интересов России, а та использует их для своих новостей.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в понедельник, 6 сентября.

Под атаку попали 32 известных медиа-сайта в 16 странах, в частности Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro во Франции, Der Spiegel и Die Welt в Германии и итальянская газета La Stampa. Сначала тролли оставляли комментарии в поддержку РФ, а затем русскоязычные СМИ использовали эти комментарии как основу для статей или новостей.

Такую тактику заметили в 2021 году, но считается, что операция набирает обороты по крайней мере с 2018 года и в последнее время была сосредоточена на выводе западных войск из Афганистана.