«Британское» PR-агентство попросило французских блогеров дискредитировать вакцину Pfizer. Но фирма оказалась связана с Россией

Агентство Fazze называет себя «маркетинговой платформой влияния, объединяющей блогеров и рекламодателей», и утверждает, что базируется на 5 Percy Street в Лондоне, но не зарегистрировано там. Во вторник, 25 мая, агентство закрыло свои сайт и аккаунт в Instagram. В то же время, по данным LinkedIn, руководство Fazze — из Москвы и работало в агентстве, которое основал российский предприниматель. Французские СМИ также указали на сходство между тезисами Fazze и официальным аккаунтом российской вакцины Sputnik V в Twitter .

Французским и немецким ютуберам, блогерам и влиятельным лицам PR-агентство, которое якобы базируется в Великобритании, но имеет связи с Россией, предложило деньги за заявления, что вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech стала причиной сотен смертей.

На прошлой неделе агентство связалось с несколькими французскими ютуберами, занимающимися вопросами здоровья и науки, и попросило их объяснить, что «уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в 3 раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca».

Блогерам сказали опубликовать ссылку в YouTube, Instagram или TikTok на отчеты в газете Le Monde, Reddit и на сайте Ethical Hacker, где есть данные, которые якобы подтверждают это заявления. Статья в Le Monde посвящена данным, которые якобы украли российские хакеры из Европейского агентства по лекарственным средствам и позже опубликовали в даркнете. Однако статья не содержит информации о показателях смертности. Страницы на двух других сайтах удалили.

Лидеров мнений попросили сказать своим подписчикам, что «основные средства массовой информации игнорируют эту тему», и спросить: «Почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?»

В кратком изложении также содержались просьбы «вести себя так, как будто у вас есть страсть и интерес к этой теме», и избегать слов «реклама» или «спонсируемый», поскольку материал нужно представить как собственное независимое мнение.

Фото писем опубликовал в Twitter, в частности, французский ютубер Лео Грасси, который рассказывает о науке и имеет более миллиона подписчиков.

Мирко Дротчман, немецкий ютубер с 1,5 миллиона подписчиков, тоже опубликовал скриншот электронного письма с просьбой принять участие в «информационной кампании» о «значительном количестве смертей» после прививки Pfizer.

«Пожалуйста, пришлите нам статистику возраста ваших подписчиков и сколько это будет стоить», — было в письме к нему.

Французский исследовательский новостной сайт Numerama тоже опубликовал отрывки из бесед, в том числе призыв Fazze «побудить зрителей сделать собственные выводы, позаботиться о себе и своих близких».