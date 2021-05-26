«Британське» PR-агентство попросило французьких блогерів дискредитувати вакцину Pfizer. Але у фірми знайшли російське коріння

Агентство Fazze називає себе «маркетинговою платформою впливу, що обʼєднує блогерів і рекламодавців» і стверджує, що базується на 5 Percy Street у Лондоні, але не зареєстроване там. У вівторок, 25 травня, агентство закрило свої сайт і акаунт в Instagram. Водночас, за даними LinkedIn, керівництво Fazze — з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. Французькі ЗМІ теж вказали на схожість між тезами Fazze і офіційним акаунтом російської вакцини Sputnik V у Twitter .

Французьким і німецьким ютуберам, блогерам і впливовим особам PR-агентство, що нібито базується у Великій Британії, але має звʼязки з Росією, запропонувало гроші за заяви, що вакцина від коронавірусу Pfizer-BioNTech є причиною сотень смертей.

Минулого тижня агентство звʼязалось з кількома французькими ютуберами, які займаються питаннями здоровʼя та науки, і попросило їх пояснити, що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже у 3 рази вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».

Блогерам сказали опублікувати посилання у YouTube, Instagram або TikTok на звіти в газеті Le Monde, Reddit і на сайті Ethical Hacker, що містять дані, які нібито підтверджують це твердження. Стаття в Le Monde присвячена даним, які нібито вкрали російські хакери з Європейського агентства з лікарських засобів і пізніше опублікували в даркнеті. Проте стаття не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах видалили.

Лідерів думок попросили сказати своїм підписниками, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему», і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоровʼя людей?»

У короткому викладі також містилися прохання «поводитися так, наче у вас є пристрасть та інтерес до цієї теми», й уникати слів «реклама» або «спонсорований», адже матеріал потрібно представити як власну незалежну думку.

Скриншоти листів опублікував у Twitter, зокрема, французький ютубер Лео Грассі, який розповідає про науку своєму понад мільйону підписників.

Мірко Дротчман, німецький ютубер із 1,5 мільйона підписників, теж опублікував скриншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.

«Будь ласка, надішліть нам статистику віку ваших підписників і скільки це буде коштувати», — йшлося в листі до нього.

Французький дослідний новинний сайт Numerama теж опублікував уривки з бесід, зокрема заклик Fazze «спонукати глядачів зробити власні висновки, подбати про себе та своїх близьких».