Голова МЗС Кулеба: Байден приїде до Києва, але не в цьому році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден обовʼязково приїде з візитом до України, але не в поточному році.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

«Цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік», — сказав Кулеба, зазначивши, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, які були досягнуті під час візиту Володимира Зеленського в США.

При цьому раніше Кулеба говорив, що українські дипломати вже працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну.

В останній раз Байден відвідував Україну в січні 2017 року як віце-президент США. Він зустрічався з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який в той час очолював уряд.