Голова МЗС Кулеба: Байден приїде до Києва, але не в цьому році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден обовʼязково приїде з візитом до України, але не в поточному році.
Про це передає Інтерфакс-Україна.
«Цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік», — сказав Кулеба, зазначивши, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, які були досягнуті під час візиту Володимира Зеленського в США.
При цьому раніше Кулеба говорив, що українські дипломати вже працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну.
В останній раз Байден відвідував Україну в січні 2017 року як віце-президент США. Він зустрічався з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який в той час очолював уряд.
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи понад дві години. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- Зеленський заявив, що задоволений результатом переговорів, а спільну заяву назвав «дуже потужною».
- У Кремлі заявили, що під час переговорів Зеленського і Байдена йшлося про «українсько-американську дружби проти Росії». Незабаром у Путіна заявили, що питання України в НАТО — пряма загроза РФ.