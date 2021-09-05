У Чорногорії поліція розчистила барикади та розігнала протест проти інтронізації сербського митрополита

Чорногорська поліція застосувала силу, щоб розчистити барикади, які протестувальники звели на головній дорозі міста Цетіньє — історичної столиці Чорногорії. Там почалися протести проти інтронізації митрополита Чорногорсько-Приморського Йоаникія, єпископа Сербської православної церкви.

Про це пише Deutsche Welle.

Поліцейські застосували сльозогінний газ, а протестувальники запалили покришки. Напередодні сотні противників інтронізації прорвали поліцейський кордон та почали зводити на околиці міста барикади з каміння та покришок. При цьому протестувальники скандували «Це не Сербія» та «Хай живе Чорногорія». Втім, за даними чорногорських ЗМІ, Йоаникій та патріарх СПЦ Порфирій прибули до цетинського монастиря на вертольоті.

Водночас видання звертає увагу, що у столиці країни Подгориці тисячі людей вітали Йоаникія та Порфірія. Приблизно 30% населення Чорногорії вважають себе сербами.

У серпні 2019 року після багаторічного правління Демократична партія соціалістів Чорногорії президента Міло Джукановича програла парламентські вибори. У грудні три опозиційні групи, найвпливовішою з них є проросійський і просербський «Демократичний фронт», сформували уряд. Він скасував закон про свободу віросповідання, ініційований Джукановичем. Згідно з ним, у держвласність мало бути передано все церковне майно. Учасники коаліції також звинувачують главу держави в корупції, звʼязках з мафією і атаках на критиків влади.

Сам Джуканович оголосив про намір взяти участь у протестах проти інтронізації в Чорногорії Йоаникія, намічених на день церемонії.