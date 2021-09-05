В Черногории полиция расчистила баррикады и разогнала протест против интронизации сербского митрополита

Черногорская полиция применила силу, чтобы расчистить баррикады, которые протестующие возвели на главной дороге города Цетинье — исторической столицы Черногории. Там начались протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, епископа Сербской православной церкви.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Полицейские применили слезоточивый газ, а протестующие зажгли покрышки. Накануне сотни противников интронизации прорвали полицейский кордон и начали строить на окраине города баррикады из камней и покрышек. При этом протестующие скандировали «Это не Сербия» и «Да здравствует Черногория». Впрочем, по данным черногорских СМИ, Иоанникий и патриарх СПЦ Порфирий прибыли в Цетинский монастырь на вертолете.

В то же время издание обращает внимание, что в столице страны Подгорице тысячи людей приветствовали Иоанникия и Порфирия. Примерно 30% населения Черногории считают себя сербами.

В августе 2019 года после многолетнего правления Демократическая партия социалистов Черногории президента Мило Джукановича проиграла парламентские выборы. В декабре три оппозиционные группы, самой влиятельной из них является пророссийский и просербский «Демократический фронт», сформировали правительство. Оно отменило закон о свободе вероисповедания, инициированный Джукановичем. Согласно ему, в госсобственность должно было быть передано все церковное имущество. Участники коалиции также обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков власти.

Сам Джуканович заявил о намерении принять участие в протестах против интронизации в Черногории Иоанникия, намеченных на день церемонии.