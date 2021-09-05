Покрышки и прорванные кордоны полиции. В Черногории протестуют против интронизации митрополита Сербской церкви

В Черногории вспыхнули протесты накануне запланированной на 5 сентября церемонии восхождения на престол (интронизации) митрополита Черногорского-Приморского Иоанникия, епископа Сербской православной церкви.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Самые массовые митинги — в городе Цетинье. Там сотни демонстрантов прорвали оцепление полиции на окраине города и начали строить баррикады из камней и покрышек.

Протестующие скандировали при этом «Это не Сербия!» и «Да здравствует Черногория!» Демонстранты хотят помешать приезду в город главы Сербской православной церкви патриарха Порфирия. Отмечается, что интронизация Иоанникия спровоцировала эскалацию этнических беспорядков в Черногории.

В августе 2019 года после многолетнего правления Демократическая партия социалистов Черногории президента Мило Джукановича проиграла парламентские выборы. В декабре три оппозиционные группы, самой влиятельной из них является пророссийский и просербский «Демократический фронт», сформировали правительство. Оно отменило закон о свободе вероисповедания, инициированный Джукановичем. Согласно ему, в госсобственность должно было быть передано все церковное имущество. Участники коалиции также обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков власти.

Сам Джуканович заявил о намерении принять участие в протестах против интронизации в Черногории Иоанникия, которые намечены на день церемонии.

Отмечается, что Сербская православная церковь уже отказалась от проведения массового богослужения перед церковью в Цетинье. На этом месте теперь планируют собраться в воскресенье сторонники независимости Черногории.