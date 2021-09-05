Нова Зеландія посилить антитерористичне законодавство після атаки в супермаркеті Окленду

Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що в країні посилять антитерористичне законодавство після нападу в супермаркеті Окленду. В країні планують криміналізувати підготовку до теракту.
Про це повідомляє BBC.
Виявилося, що 32-річний терорист (громадянин Шрі-Ланки) Ахмед Атіл Мохамед Самсудін в 2018 році в Новій Зеландії притягувався до відповідальності за планування терактів, але йому дали лише 12 місяців «нагляду з особливими умовами», оскільки за чинним законодавством — це не серйозний злочин.
Самсудін приїхав до Нової Зеландії в 2011 році і вже через пʼять років потрапив під пильне спостереження з боку правоохоронців. У його помешканні двічі знаходили екстремістську літературу і холодну зброю. Також були встановлені його звʼязки з бойовиками «Ісламської держави». У 2017 році його навіть заарештували в аеропорту Окленду, імовірно на шляху до Сирії, але невдовзі він вийшов під заставу.
За Самсудіном стежили близько 30 поліцейських, але правоохоронці вичерпали всі юридичні важелі, щоб стримувати терориста.
У день атаки за ним також стежили поліцейські, що пояснює їхню швидку реакцію на атаку, але вони тоді подумали, що Самсудін пішов до магазину по продукти.
- 3 серпня в Окленді в супермаркеті Countdown в LynnMall Самсудін поранив ножем 7 осіб і менше ніж через хвилину був застрелений поліцейськими. У супермаркет він прийшов беззбройним — ніж він взяв з торговельної полиці.
- Після цього, дві мережі супермаркетів — Countdown і Foodstuffs — вилучили з продажу ножі та ножиці.