Новая Зеландия ужесточит антитеррористическое законодательство после атаки в супермаркете Окленда

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в стране ужесточат антитеррористическое законодательство после нападения в супермаркете Окленда. В стране планируют криминализировать подготовку к теракту.

Об этом сообщает BBC.

Оказалось, что 32-летний террорист (гражданин Шри-Ланки) Ахмед Атил Мохамед Самсудин в 2018 году в Новой Зеландии привлекался к ответственности за планирование терактов, но ему дали лишь 12 месяцев «надзора с особыми условиями», поскольку по действующему законодательству — это не серьезное преступление.

Самсудин приехал в Новую Зеландию в 2011 году и уже через пять лет попал под пристальное наблюдение со стороны правоохранителей. В его жилище дважды находили экстремистскую литературу и холодное оружие. Также были установлены его связи с боевиками «Исламского государства». В 2017 году его даже арестовали в аэропорту Окленда, предположительно на пути в Сирию, но вскоре он вышел под залог.

За Самсудином следили около 30 полицейских, но правоохранители исчерпали все юридические рычаги, чтобы сдерживать террориста.

В день атаки за ним также следили полицейские, что объясняет их быструю реакцию на атаку, но они тогда посчитали, что Самсудин пошел в магазин за продуктами.