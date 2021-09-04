В Новой Зеландии после теракта супермаркеты перестали продавать ножницы и ножи

В Новой Зеландии две сети супермаркетов — Countdown и Foodstuffs — изъяли из продажи ножи и ножницы после того как в магазине Окленда произошел теракт.

Об этом сообщает Stuff.

«Это ни в коем случае не сомнение в наших клиентах, а скорее акт поддержки нашей команды. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности, когда приходят на работу», — отметила генеральный менеджер службы безопасности сети Countdown Кири Ганнифин.

По ее словам, ножи и ножницы изымают из полок, пока не примут решение, стоит ли их продавать в дальнейшем.

Напомним, 3 августа в городе Окленд, Новая Зеландия, террорист атаковал людей в супермаркете Countdown в районе Нью-Линн. В результате были ранены шесть человек, а сам нападавший был застрелен полицией через минуту.

Террорист пришел в Countdown без оружия, но затем схватил с полки нож и стал нападать на покупателей. Три человека получили критические ранения (доставлены в реанимацию), а остальные — ранения различной степени. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее в Окленде терактом.