В Новой Зеландии после теракта супермаркеты перестали продавать ножницы и ножи

В Новой Зеландии две сети супермаркетов — Countdown и Foodstuffs — изъяли из продажи ножи и ножницы после того как в магазине Окленда произошел теракт.
Об этом сообщает Stuff.
«Это ни в коем случае не сомнение в наших клиентах, а скорее акт поддержки нашей команды. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности, когда приходят на работу», — отметила генеральный менеджер службы безопасности сети Countdown Кири Ганнифин.
По ее словам, ножи и ножницы изымают из полок, пока не примут решение, стоит ли их продавать в дальнейшем.
Напомним, 3 августа в городе Окленд, Новая Зеландия, террорист атаковал людей в супермаркете Countdown в районе Нью-Линн. В результате были ранены шесть человек, а сам нападавший был застрелен полицией через минуту.
Террорист пришел в Countdown без оружия, но затем схватил с полки нож и стал нападать на покупателей. Три человека получили критические ранения (доставлены в реанимацию), а остальные — ранения различной степени. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее в Окленде терактом.
- Последний раз теракт в Новой Зеландии произошел в марте 2019 года — тогда 30-летний австралиец Брентон Таррант устроил расстрел в двух мечетях Крайстчерча и убил 51 человека. При этом стрелок вел трансляцию расстрела с нашлемной камеры GoPro. В августе 2020 года суд дал ему пожизненный срок.
- Комиссия по расследованию пришла к выводу, что трагедия была неотвратимой.