В столице Новой Зеландии террорист ИГ ранил шестерых человек. Его застрелили

В столице Новой Зеландии городе Окленд террорист атаковал людей в супермаркете Countdown в районе Нью-Линн. В результате были ранены шесть человек, а сам нападавший был застрелен полицией через минуту.

Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Террорист пришел в Countdown без оружия, но затем схватил с полки нож и стал нападать на покупателей. Три человека получили критические ранения (доставлены в реанимацию), а остальные — ранения различной степени.

Мужчину ранее арестовывали по подозрению в планировании одиночной террористической атаки, а потому он был под надзором полиции. Он был сторонником «Исламского государства».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее в Окленде терактом. Опираясь на данные спецслужб, она заявила, что нападавший был уроженцем Шри-Ланки и приехал в страну в 2011 году. Под наблюдение он попал в том же году из-за экстремистских взглядов и симпатий к террористам.