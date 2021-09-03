У столиці Нової Зеландії терорист ІД поранив шістьох людей. Його застрелили

У столиці Нової Зеландії місті Окленд терорист атакував людей в супермаркеті Countdown в районі Нью-Лінн. У результаті було поранено шістьох осіб, а сам нападник був застрелений поліцією через хвилину.

Про це повідомляє The New Zealand Herald.

Терорист прийшов в Countdown без зброї, але потім схопив з полиці ніж і почав нападати на покупців. Троє людей отримали критичні поранення (доправлені в реанімацію), а інші — поранення різного ступеню.

Чоловіка раніше заарештовували за підозрою у плануванні одиночної терористичної атаки, а тому він був під наглядом поліції. Чоловік був прихильником «Ісламської держави».

Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала подію в Окленді терактом. Спираючись на дані спецслужб вона заявила, що нападник був вихідцем з Шрі-Ланки і приїхав в країну в 2011 році. Під спостереження він потрапив у тому ж році через екстремістські погляди і симпатію до терористів.