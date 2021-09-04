Колишній кандидат у президенти США Піт Буттіджич та його партнер усиновили близнят

Чинний очільник міністерства транспорту США та колишній кандидат у президенти Піт Буттіджич усиновив двох немовлят разом зі своїм партнером Частеном.
Про це політик повідомив у соціальних медіа.
«Ми з Частеном безмежно вдячні за всі добрі побажання з того часу, як уперше поділилися новиною про те, що хочемо стати батьками. Ми раді вітати Пенелопу Роуз та Джозефа Августа Буттіджичів у нашій родині», — написав він.
У середині серпня подружжя вперше оголосило про бажання стати батьками. До цього вони уже рік намагалися всиновити дитину, але в останній момент породілля передумала.
- Буттіджич був конкурентом Джо Байдена на праймеріз демократів, але згодом зняв свою кандидатуру. До цього, з 2012 до 2020 року він був мером міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Він — відкритий гей і став першим представником ЛГБТ-спільноти, який був призначений міністром.