Колишній кандидат у президенти США Піт Буттіджич та його партнер усиновили близнят

Чинний очільник міністерства транспорту США та колишній кандидат у президенти Піт Буттіджич усиновив двох немовлят разом зі своїм партнером Частеном.

Про це політик повідомив у соціальних медіа.

«Ми з Частеном безмежно вдячні за всі добрі побажання з того часу, як уперше поділилися новиною про те, що хочемо стати батьками. Ми раді вітати Пенелопу Роуз та Джозефа Августа Буттіджичів у нашій родині», — написав він.

У середині серпня подружжя вперше оголосило про бажання стати батьками. До цього вони уже рік намагалися всиновити дитину, але в останній момент породілля передумала.