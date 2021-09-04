Бывший кандидат в президенты США Пит Буттиджич и его партнер усыновили близнецов

Действующий глава министерства транспорта США и бывший кандидат в президенты Пит Буттиджич усыновил двух младенцев вместе со своим партнером Частеном.
Об этом политик сообщил в социальных медиа.
«Мы с Частеном очень признательны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что хотим стать родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджичев в нашей семье», — написал он.
В середине августа пара впервые объявила о желании стать родителями. До этого они уже год пытались усыновить ребенка, но в последний момент роженица передумала.
- Буттиджич был конкурентом Джо Байдена на праймериз демократов, но впоследствии снял свою кандидатуру. До этого, с 2012 до 2020 года он был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана. Он — открытый гей и стал первым представителем ЛГБТ-сообщества, которого назначили министром.