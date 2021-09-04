За день до закінчення Паралімпіади Україна здобула ще чотири медалі

На іграх XVІ літньої Паралімпіади в Токіо українська збірна за результатами 11 змагального дня опустилася на шосту позицію у медальному заліку. Наразі у нас є 98 нагород — 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.
Про це інформує Національний олімпійський комітет України.
Паралімпійське срібло за результатами змагань в активі веслувальниці Марини Мажули (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1), а також легкоатлетів Ігоря Цвєтова (біг на 200 метрів, T35) і Оксани Ботурчук (біг на 200 метрів, T12).
А от бронза поповнила нагороди стрільця Василя Ковальчука (пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, SH2).
Отже, 4 вересня Національна паралімпійська збірна України виборола чотири медалі, серед яких — три срібні та одна бронзова. Україна посідає пʼяте місце за загальною кількістю нагород і шосте ㅡ за кількістю золотих медалей.
Лідирує на Паралімпіаді збірна Китаю — 200 медалей, а на другому місці представники Великої Британії — 122. До кінця змагань залишився один день.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.