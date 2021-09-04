Легкоатлетка Ботурчук принесла Україні ще одне срібло

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук на Паралімпійських іграх у Токіо здобула ще одну срібну медаль.
Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади у Twitter.
Українська спортсменка у фінальному забігу на 200 метрів (Т12, з порушеннями зору) показала результат 24,48 секунди.
Лідирувала кубинка Омара Дуранд Еліас (23,02).
- Раніше Ботурчук здобула також срібні нагороди у забігах на 100 та 400 метрів.
- Україна посідає п’яте місце за кількістю медалей. Наразі українська збірна виборола вже 98 медалей, із них 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.