Паралімпіада-2020: велогонщик Дементьєв і легкоатлетка Ботурчук принесли Україні срібло

Сьомий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо приніс збірній України дві срібні медалі.
Легкоатлетка Оксана Ботурчук стала срібною призеркою ігор у фіналі жіночого забігу на 400 метрів (клас Т12, з порушеннями зору). Ботурчук показала час у 55,33 секунди. Перше місце взяла кубинка Омара Дуранд.
Український велогонщик Єгор Дементьєв зайняв друге місце в гонці з роздільним стартом, подолавши дистанцію в 32 км за 43 хвилини 19 секунд. Перше місце в заїзді у Деніела Абрахама з Нідерландів.
- Україна в медальному заліку зараз на пʼятому місці (перше у Китаю). В активі збірної України 56 медалей — 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.