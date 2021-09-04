Легкоатлетка Ботурчук принесла Украине еще одно серебро

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук на Паралимпийских играх в Токио завоевала еще одну серебряную медаль.
Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Twitter.
Украинская спортсменка в финальном забеге на 200 метров (Т12, с нарушениями зрения) показала результат 24,48 секунды.
Лидировала кубинка Омара Дуранд Элиас (23,02).
- Ранее Ботурчук получила также серебряные награды в забегах на 100 и 400 метров.
- Украина занимает пятое место по количеству медалей. Сейчас украинская сборная завоевала уже 98 медалей, из них 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.