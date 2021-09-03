У Зеленського спрогнозували, коли запрацюють оновлені судові органи влади

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський вважає, що оновлені органи судової влади запрацюють до кінця року.
Про це він розповів в інтерв’ю «24 каналу».
За його словами, до кінця року має відновити роботу Вища кваліфікаційна комісія суддів, а також запрацювати Етична рада, яка повинна оновити склад Вищої ради правосуддя.
«Рада суддів, як мені відомо, вже дала своїх представників до конкурсної комісії з ВККС. Очікуємо рішення від наших міжнародних партнерів. У них є час до 11 вересня. Тобто протягом тижня ми вже повинні отримати повноцінно сформовану конкурсну комісію, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС. Щодо Етичної ради — там такі ж терміни», — заявив Веніславський.
- 13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського. Він передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для суддів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.
- 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а про також діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП.
- Згідно з законом, у складі ВРП буде створено новий інститут — автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти всі скарги на суддів. Також буде створено Етичну раду, до якої увійдуть три особи з числа суддів (чинних або у відставці), запропоновані Радою суддів, та по одній особі від Ради прокурорів, Ради адвокатів та Президії Національної академії правових наук України. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду.