У Зеленского спрогнозировали, когда заработают обновленные судебные органы власти

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский считает, что обновленные органы судебной власти заработают до конца года.

Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

По его словам, до конца года должна возобновить работу Высшая квалификационная комиссия судей, а также заработать Этический совет, который должен обновить состав Высшего совета правосудия.

«Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем решения от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сложившуюся конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. По Этическому совету — там такие же сроки», — заявил Вениславский.