У Зеленского спрогнозировали, когда заработают обновленные судебные органы власти

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский считает, что обновленные органы судебной власти заработают до конца года.
Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».
По его словам, до конца года должна возобновить работу Высшая квалификационная комиссия судей, а также заработать Этический совет, который должен обновить состав Высшего совета правосудия.
«Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем решения от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сложившуюся конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. По Этическому совету — там такие же сроки», — заявил Вениславский.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судей. Она проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестирует действующих.
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а о также деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП.
- Согласно закону, в составе ВСП будет создан новый институт — автономное подразделение дисциплинарных инспекторов, которые будут предварительно проверять все жалобы на судей. Также будет создан Этический совет, в который войдут три человека из числа судей (действующих или в отставке), предложенные Советом судей, и по одному человеку от Совета прокуроров, Совета адвокатов и Президиума Национальной академии правовых наук Украины. Этот совет проверит на добродетель всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность.