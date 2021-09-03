У Держдепі заявили, що США поки не планують призначати спецпредставника щодо України

У Державному департаменті США повідомили, що поки що не планують призначати спецпредставника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Дом» розповів заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

«Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки», — сказав він.

За його словами, США має один обов’язок перед Україною — протидіяти перетворенню російського газопроводу «Північний потік — 2» на енергетичну зброю.

«Маємо допомогти Україні уникнути гірших сценаріїв. І тому ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю», — уточнив він.