У Держдепі заявили, що США поки не планують призначати спецпредставника щодо України

У Державному департаменті США повідомили, що поки що не планують призначати спецпредставника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це в інтерв’ю телеканалу «Дом» розповів заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.
«Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки», — сказав він.
За його словами, США має один обов’язок перед Україною — протидіяти перетворенню російського газопроводу «Північний потік — 2» на енергетичну зброю.
«Маємо допомогти Україні уникнути гірших сценаріїв. І тому ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю», — уточнив він.
- Раніше посаду спецпредставника США щодо України займав Курт Волкер, але він звільнився після того, як у Штатах розгорівся скандал щодо ймовірного тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського і процедури імпічменту президента у США.
- У серпні держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про призначення старшим радником Державного департаменту з питань енергобезпеки Амоса Хохштайна. Він також відповідатиме за реалізацію угоди між Німеччиною та США про запуск «Північного потоку — 2».