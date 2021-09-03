В Госдепе заявили, что США пока не планируют назначать спецпредставителя по Украине

В Государственном департаменте США сообщили, что пока не планируют назначать спецпредставителя по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом в интервью телеканалу «Дом» рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
«Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности», — сказал он.
По его словам, США имеют одно обязательство перед Украиной — противодействовать превращению российского газопровода «Северный поток — 2» в энергетическое оружие.
«Мы должны помочь Украине избежать худших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие», — уточнил он.
- Ранее должность спецпредставителя США по Украине занимал Курт Волкер, но он уволился после того, как в Штатах разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского и процедуры импичмента президента в США.
- В августе госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о назначении старшим советником Госдепартамента по вопросам энергобезопасности Амоса Хохштайна. Он также будет отвечать за реализацию соглашения между Германией и США о запуске «Северного потока — 2».