Україна у 2021 році зібрала майже 45 млн тонн зернових. Це рекордний врожай за всю історію країни

Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай ранніх зернових за всю свою історію.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Збирання ранніх зернових культур в Україні завершено. На площі 10,2 млн гектарів, що становить 100% до прогнозу, було намолочено 44,8 млн тонн зерна. Цьогорічний врожай є рекордним за всю історію України!» — заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

За його даними, найбільше намолочено пшениці — 32,8 млн тонн. Найвища її урожайність — у сільгосптоваровиробників Хмельницької області (65,2 ц/га).

Також аграрії намолотили 10 млн 94 тисячі тонн ячменю (лідирує Київська область — 57,2 ц/га) та 570 тисяч тонн гороху.

Лещенко також додав, що лідером із намолоту зерна є Одещина (понад 4,1 млн тонн), у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях намолотили по 3 млн тонн зерна.

Окрім цього, аграрії вже зібрали ріпак і намолотили понад 2,8 млн тонн насіння. Найвища врожайність ріпаку у Хмельницькій (35 ц/га) та Черкаській (34,2 ц/га) областях.

На думку міністра аграрної політики та продовольства, у зв’язку з неврожаєм на інших континентах, ситуація для аграрної продукції України є сприятливою і посилює її роль у глобальній продовольчій безпеці, а агросектор може сформувати понад половину обсягу валютної виручки держави та забезпечити п’яту частину ВВП України за 2021 рік.