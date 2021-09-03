Украина в 2021 году собрала почти 45 млн тонн зерновых. Это рекордный урожай за всю историю страны

Украина в 2021 году собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн гектаров, что составляет 100% к прогнозу, были намолочены 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины» — заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

По его данным, больше всего намолочено пшеницы — 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность — у сельхозтоваропроизводителей Хмельницкой области (65,2 ц/га).

Также аграрии намолотили 10 млн 94 тысячи тонн ячменя (лидирует Киевская область — 57,2 ц/га) и 570 тысяч тонн гороха.

Лещенко также добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская область (более 4,1 млн тонн), в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях намолотили по 3 млн тонн зерна.

Кроме этого, аграрии уже собрали рапс и намолотили более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

По мнению министра аграрной политики и продовольствия, в связи с неурожаем на других континентах, ситуация для аграрной продукции Украины является благоприятной и усиливает ее роль в глобальной продовольственной безопасности, а агросектор может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины за 2021 год.