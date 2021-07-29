Зеленский вернул 20% НДС для агросектора. Для некоторых видов сельхозпродукции останется сниженная ставка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении 20-процентной ставки НДС (налог на добавленную стоимость) для некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 1 июля, сообщили в Офисе президента.

Как отмечается, 20% НДС будет применяться при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур и сахарной свеклы.

В то же время остается ставка налога в 14% при операциях по поставкам пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, сурепки или рапса, подсолнечника.

В Офисе президента отметили, что закон должен уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.

Документ вступает в силу 30 июля, новая ставка будет применяться к налоговым периодам начиная с 1 августа.