Зеленський повернув 20% ПДВ для агросектора. Для деяких видів сільгосппродукції залишиться знижена ставка

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення 20-відсоткової ставки ПДВ (податок на додану вартість) для деяких видів сільськогосподарської продукції.
Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 1 липня, повідомили в Офісі президента.
Як зазначається, 20% ПДВ буде застосовуватися в разі ввезення на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур та цукрових буряків.
Водночас залишається ставка податку у 14% при операціях з постачання пшениці та жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку, соняшнику.
В Офісі президента наголосили, що закон має зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.
Документ набирає чинність 30 липня, нова ставка застосовуватиметься до податкових періодів починаючи з 1 серпня.
- У квітні 2020 року ексміністр фінансів Ігор Уманський заявив, що держбюджет недоотримує 5 мільярдів гривень на місяць через «скрутки» з ПДВ. Він вимагав відставки тодішнього голови податкової служби Сергія Верланова, стверджуючи, що податкове відомство маніпулює з ПДВ і про цю ситуацію знає премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Також Уманський критикував тодішнього главу Державної митної служби Максима Нефьодова і заявляв, що ситуація з контрабандою у відомстві не змінилася. Пізніше Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для перевірки заяв Уманського.
- 17 грудня Рада знизила податок на додану вартість для агросектора із 20 до 14%.