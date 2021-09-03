З Будинку профспілок у Києві зняли великий банер ексдепутата Мураєва. Він не провисів і доби

З фасаду столичного Будинку профспілок у пʼятницю, 3 вересня, зняли великий банер ексдепутата Верховної Ради і власника телеканалу «НАШ» Євгенія Мураєва. Його розмістили раніше в цей же день.
На банері було обличчя Мураєва, логотип телеканалу «НАШ» і напис «Тут наша земля» на тлі карти України.
За інформацією «Бабеля», рекламний носій зняли на прохання поліції, яка прийшла до Будинку профспілок. У той же час у банера, як розповіли правоохоронці, були всі дозвільні документи, але поліція попросила його прибрати, щоб не провокувати конфлікти з активістами.
- Будинок профспілок взимку 2013—2014 року був головною будівлею, де жили учасники Революції гідності. 19 лютого 2014 Будинок профспілок штурмував спецпризначенці СБУ «Альфа», після чого спалахнула пожежа, через яку загинули люди.
- Мураєв неодноразово виступав проти Майдану та часто займає проросійську позицію.
- Телеканал «НАШ» Мураєва Нацрада штрафувала за поширення російської пропаганди та призначала йому багато перевірок через висловлювання його гостей. У серпні та вересні Нацрада подала позови з вимогою анулювати ліцензію телеканалу. Мураєв і журналісти телеканалу почали активно заявляти про політичний тиск.