З Будинку профспілок у Києві зняли великий банер ексдепутата Мураєва. Він не провисів і доби

З фасаду столичного Будинку профспілок у пʼятницю, 3 вересня, зняли великий банер ексдепутата Верховної Ради і власника телеканалу «НАШ» Євгенія Мураєва. Його розмістили раніше в цей же день.

На банері було обличчя Мураєва, логотип телеканалу «НАШ» і напис «Тут наша земля» на тлі карти України.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

За інформацією «Бабеля», рекламний носій зняли на прохання поліції, яка прийшла до Будинку профспілок. У той же час у банера, як розповіли правоохоронці, були всі дозвільні документи, але поліція попросила його прибрати, щоб не провокувати конфлікти з активістами.