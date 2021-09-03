C Дома профсоюзов в Киеве сняли большой баннер экс-депутата Мураева. Он не провисел и суток

С фасада столичного Дома профсоюзов в пятницу, 3 сентября, сняли большой баннер экс-депутата Верховной Рады и владельца телеканала «НАШ» Евгения Мураева. Его разместили ранее в этот же день.
На баннере было лицо Мураева, логотип телеканала «НАШ» и надпись «Здесь наша земля» на фоне карты Украины.
По информации «Бабеля», рекламный носитель сняли по просьбе полиции, которая пришла в Дом профсоюзов. В то же время у баннера, как рассказали правоохранители, были все разрешительные документы, но полиция попросила его убрать, чтобы не провоцировать конфликты с активистами.
- Дом профсоюзов зимой 2013—2014 года был главным зданием, где жили участники Революции достоинства. 19 февраля 2014 года Дом профсоюзов штурмовал спецназ СБУ «Альфа», после чего вспыхнул пожар, из-за которого погибли люди.
- Мураев неоднократно выступал против Майдана и часто занимает пророссийскую позицию.
- Телеканал «НАШ» Мураева Нацсовет штрафовал за распространение российской пропаганды и назначал ему множество проверок из-за высказываний его гостей. В августе и сентябре Нацсовет подал иски с требованием аннулировать лицензию телеканала. Мураев и журналисты телеканала начали активно заявлять о политическом давлении.