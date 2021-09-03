C Дома профсоюзов в Киеве сняли большой баннер экс-депутата Мураева. Он не провисел и суток

С фасада столичного Дома профсоюзов в пятницу, 3 сентября, сняли большой баннер экс-депутата Верховной Рады и владельца телеканала «НАШ» Евгения Мураева. Его разместили ранее в этот же день.

На баннере было лицо Мураева, логотип телеканала «НАШ» и надпись «Здесь наша земля» на фоне карты Украины.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

По информации «Бабеля», рекламный носитель сняли по просьбе полиции, которая пришла в Дом профсоюзов. В то же время у баннера, как рассказали правоохранители, были все разрешительные документы, но полиция попросила его убрать, чтобы не провоцировать конфликты с активистами.