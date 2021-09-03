Міністр Федоров розповів деталі зустрічі Зеленського із главою Apple Куком. Вони обговорили низку проєктів

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з СЕО Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в Купертіно (Каліфорнія) обговорювалися спільні проєкти і перспективи більш поглибленої інтеграції Apple в українську економіку.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який теж брав участь у обговореннях.

Президент і Кук обговорили перспективність ринку України, майбутнє офіційне відкриття офісу Apple в країні, розвиток українського IТ-сектора і цифровізацію держави.

Мінцифри понад рік співпрацює з Apple за кількома напрямками, серед яких локалізація голосового помічника Siri українською, запуск сервісу ЕКГ для Apple Watch, а також поліпшення видачі та підбору контенту для українського Apple Music. Тепер є можливість співпраці в напрямку перепису населення з використанням цифрових інструментів. Apple вже має успішний досвід перепису в одному зі штатів, тому обговорювалося технічне сприяння.