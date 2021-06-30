Apple відкрила офіційне представництво в Україні та починає боротьбу з «сірим» імпортом

Американська корпорація відкрила офіційне представництво в Україні та починає самостійно займатися ввезенням і розмитненням всіх своїх пристроїв.

Про це повідомляють видання UBR і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер для українських партнерів змінюються умови роботи — ніхто з великих партнерів в Україні більше не зможе провозити «сірий» товар. Тепер же Apple буде контролювати не тільки ввезення, але і якість надаваних консультацій в магазинах офіційних реселерів.

До відкриття офісу великі торгові мережі мали право на ввезення певних обсягів продукції Apple, а для розрахунків з корпорацією вони взаємодіяли з дистрибʼютором «Асбіс». Генеральний директор «Асбіс-Україна» Віталій Мельниченко заявив, що дистрибʼютор продовжить займатися продукцією Apple.

Найближчим часом Apple може відкрити в Україні фірмову ритейл-мережу. У той же час є вірогідність появи раніше недоступних в Україні сервісів компанії.