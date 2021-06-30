Apple відкрила офіційне представництво в Україні та починає боротьбу з «сірим» імпортом

Американська корпорація відкрила офіційне представництво в Україні та починає самостійно займатися ввезенням і розмитненням всіх своїх пристроїв.
Про це повідомляють видання UBR і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер для українських партнерів змінюються умови роботи — ніхто з великих партнерів в Україні більше не зможе провозити «сірий» товар. Тепер же Apple буде контролювати не тільки ввезення, але і якість надаваних консультацій в магазинах офіційних реселерів.
До відкриття офісу великі торгові мережі мали право на ввезення певних обсягів продукції Apple, а для розрахунків з корпорацією вони взаємодіяли з дистрибʼютором «Асбіс». Генеральний директор «Асбіс-Україна» Віталій Мельниченко заявив, що дистрибʼютор продовжить займатися продукцією Apple.
Найближчим часом Apple може відкрити в Україні фірмову ритейл-мережу. У той же час є вірогідність появи раніше недоступних в Україні сервісів компанії.
- 28 червня служба підтримки Apple офіційно додала українську мову. Тепер українські користувачі зможуть отримувати консультацію з технічних питань рідною мовою.
- У вересні 2020 року Apple відкрила вакансію україномовного фахівця для голосового помічника Siri.
- У червні цього року керівник Держмитслужби Павло Рябікін розповів, що зустрічався з представниками Apple. За його словами, компанія планує відкрити пряме представництво в Києві вже цього року, але є багато митних питань.