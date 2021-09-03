В Україні за добу 2,6 тисячі нових COVID-хворих, вакцинували — 152 тисячі

В Україні за минулу добу, 2 вересня, виявили 2 693 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих в Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях. У лікарні потрапили 826 осіб, а померли від ускладнень 45 українців.

Вакцинували за добу 152 772 особи. Першу дозу отримали 46 826 осіб, а другу — 105 946 людей. Всього в Україні повністю вакцинували 4 012 016 осіб. Загалом зроблено 9 510 965 щеплень.