Зеленський виступив у Стенфорді і розповів про державу у смартфоні

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США виступив у штаті Каліфорнія у Стенфордському університеті перед експертним середовищем цього навчального закладу.

Його виступ цитує Офіс президента.

Це перший візит президента України в цей штат за всю історію незалежності української держави. Зеленського зустрічали: