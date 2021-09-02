Зеленський виступив у Стенфорді і розповів про державу у смартфоні

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США виступив у штаті Каліфорнія у Стенфордському університеті перед експертним середовищем цього навчального закладу.
Його виступ цитує Офіс президента.
Це перший візит президента України в цей штат за всю історію незалежності української держави. Зеленського зустрічали:
- директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена-Сполі Стенфордського університету Майкл Макфол;
- позаштатний професор Стенфорду Стівен Пайфер;
- директор Центру демократії, розвитку та верховенства права Френсіс Фукуяма.
Зеленський зазначив, що «все можливо» — це його кредо і символ сучасної України. Він розповів, що мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в інтернеті.
«Зараз у мене в руках творіння Джобса й Apple – iPhone. Це його серце. І воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або смс. А в ньому – наше українське творіння — держава у смартфоні. І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн, у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво. Відкрити бізнес можна за 7—15 хвилин – швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою державою у світі, що має цифровий паспорт», — додав Зеленський.
- 1 вересня в Білому домі пройшла зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи більше двох годин. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- Зеленський заявив, що задоволений результатом переговорів, а спільну заяву назвав «дуже потужною».