Зеленский выступил в Стэнфорде и рассказал о государстве в смартфоне

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США выступил в штате Калифорния в Стэнфордском университете перед экспертной средой этого учебного заведения.

Зеленский отметил, что «все возможно» — это его кредо и символ современной Украины. Он рассказал, что цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем — чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в интернете.

«Сейчас у меня в руках творение Стива Джобса и Apple — iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора смс. А в нем — наше украинское творение — государство в смартфоне. И сегодня 26 миллионов украинцев онлайн, в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство. Открыть бизнес можно за 7—15 минут — быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первым государством в мире, которое имеет цифровой паспорт», — добавил Зеленский.