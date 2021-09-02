Телеканалу «Інтер» призначили четверту перевірку через радянські фільми з акторами із чорного списку

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила 2 вересня телеканалу «Інтер» перевірку через показ радянських фільмів з акторами, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За період із 9 по 29 серпня в етері телеканалу показали 12 таких фільмів, зокрема: