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Телеканалу «Интер» назначили четвертую проверку из-за советских фильмов с актерами из черного списка

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил 2 сентября телеканалу «Интер» проверку из-за показа советских фильмов с актерами, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала показали 12 таких фильмов, в частности:

  • «Большая перемена» с участием Талызина Валентины;
  • «Весенний призыв» с участием Ярмольника Леонида;
  • «Блондинка за углом» с участием Бортко Владимира;
  • «Одиноким предоставляется общежитие» с участием Инина Аркадия и Михайлова Александра;
  • «Родня» с участием Михалкова Никиты;
  • «Служебный роман» с участием Фрейндлих Алисы;
  • «Москва слезам не верит» с участием Алентовой Веры, Меньшова Владимира и Табакова Олега;
  • «Любовь и голуби» с участием Михайлова Александра и Меньшова Владимира:
  • «Зеленый фургон» с участием Харатьяна Дмитрия;
  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» с участием Варлей Натальи;
  • «Гараж» с участием Гафта Валентина;
  • «Место встречи изменить нельзя» с участием Говорухина Станислава.

До 21 сентября телеканал должен направить регулятору все необходимые документы и материалы. Проверять «Интер» будут в период с 17 сентября по 10 октября.

Согласно законодательству, запрещено транслировать фильмы, одним из участников которого является лицо из списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.