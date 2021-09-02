Телеканалу «Интер» назначили четвертую проверку из-за советских фильмов с актерами из черного списка

За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала показали 12 таких фильмов, в частности:

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил 2 сентября телеканалу «Интер» проверку из-за показа советских фильмов с актерами, которые создают угрозу национальной безопасности.

До 21 сентября телеканал должен направить регулятору все необходимые документы и материалы. Проверять «Интер» будут в период с 17 сентября по 10 октября.

Согласно законодательству, запрещено транслировать фильмы, одним из участников которого является лицо из списка лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.