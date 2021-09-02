Верховний суд знову заборонив вводити в експлуатацію «будинок-монстр» на київському Подолі

Верховний суд знову заборонив введення в експлуатацію «будинку-монстра» на столичному Подолі.

Про це у своєму Facebook написала депутатка Київради від «Слуги народу» та засновниця ГО «Місто-сад» Євгенія Кулеба.

Верховний суд скасував ухвалу Північного апеляційного суду від червня 2021 року. Судді тоді вирішили скасувати заходи забезпечення позову.

Ці заходи передбачали, що Державній архітектурно-будівельній інспекції України заборонялося видавати будь-які документи про готовність об’єкту до експлуатації, а також видавати сертифікат про завершення будівництва. Державна реєстраційна служба теж не могла реєструвати права власності на цей будинок як об’єкт нерухомого майна.

«Верховний суд визнав незаконною ухвалу апеляційної інстанції щодо скасування заходів забезпечення позову через те, що Північний апеляційний суд діяв «не як суд, встановлений законом». Якщо просто, то хто ухвалу виніс, той її має і скасовувати. У цьому випадку — Господарський суд м. Києва», — пояснила Кулеба.