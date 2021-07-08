Київрада попросила Кабмін та ДАБІ завадити введенню в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі

Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів, а також до Державної архітектурно-будівельної інспекції із закликом завадити введенню в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі.

Про це повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

Звернення підтримали 76 депутатів. Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що нинішній проєкт будівництва негативно впливає на будинок, який є невідʼємною частиною ландшафтного комплексу Подолу як історичного центру.

«Земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста, в археологічній та архітектурній зонах. Наша позиція незмінна — поверховість цього будинку має бути приведена до первинних показників. Міська влада продовжує відстоювати позицію громади, саме тому ми звернулися до Кабінету міністрів та Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою недопущення експлуатації цієї будівлі», — підкреслив заступник міського голови.

У 2012 році компанія «Пателі Лізинг» отримала дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, надалі фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК «Подол Престиж») по вул. Нижній Вал, 27—29. Наприкінці 2014 року Київська міська рада подала позов до суду з вимогою зобов’язати «Пателі Лізинг» знести самовільно добудовані поверхи на будівлі.

У листопаді 2019 року Господарський суд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9—12 поверхи), адже вони не були передбачені проєктом і є самочинно збудованими.

21 жовтня 2020 року Північний апеляційний господарський суд України рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.

У листопаді минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати «Пателі Лізинг» сертифікат на будівлю.

Наприкінці червня Верховний суд України зобовʼязав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для київського житлово-офісного комплексу «Поділ Престиж».