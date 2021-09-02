Верховный суд снова запретил вводить в эксплуатацию «дом-монстр» на киевском Подоле

Верховный суд снова запретил ввод в эксплуатацию «дома-монстра» на столичном Подоле.
Об этом в своем Facebook написала депутат Киевсовета от «Слуги народа» и основательница ОО «Город-сад» Евгения Кулеба.
Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного суда от июня 2021 года. Судьи тогда решили отменить меры обеспечения иска.
Эти меры предусматривали, что Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины запрещалось выдавать любые документы о готовности объекта к эксплуатации, а также выдавать сертификат о завершении строительства. Государственная регистрационная служба тоже не могла регистрировать права собственности на этот дом как объект недвижимого имущества.
«Верховный суд признал незаконным постановление апелляционной инстанции об отмене мер обеспечения иска из-за того, что Северный апелляционный суд действовал не как «суд, установленный законом». Если просто, то кто решение вынес, тот его имеет право и отменять. В этом случае — Хозяйственный суд г. Киева», — пояснила Кулеба.
- В 2012 году компания «Патели Лизинг» получила разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК «Подол Престиж» ) на ул. Нижний Вал, 27—29. В конце 2014 года Киевский городской совет подал иск в суд с требованием обязать «Патели Лизинг» снести самовольно достроенные этажи на здании.
- В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева обязал фирму снести четыре этажа (9—12 этажи), поскольку они не были предусмотрены проектом и являются самовольно построенными.
- 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд Украины решение отменил и производство по делу закрыл. Позже решение апелляции обжаловали в кассационной инстанции.
- В ноябре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать «Патели Лизинг» сертификат на здание.