Ірландія оштрафувала WhatsApp на €225 мільйонів за порушення законодавства про захист персональних даних

Ірландія оштрафувала месенджер WhatsApp, який належить компанії Facebook, на €225 мільйонів за порушення законодавства Європейського Союзу, яке стосується захисту персональних даних користувачів.
Про це пише RFI.
Ірландський комітет із захисту даних (DPC) переглянув своє рішення і збільшив штраф після «нагального прохання» з боку влади Євросоюзу. Штраф був накладений Ірландією, оскільки у країні розташована європейська штаб-квартира Facebook.
У грудні 2018 року агентство почало розслідування проти WhatsApp, щоб перевірити, чи виконав додаток свої зобовʼязання згідно з європейським законодавством щодо інформування користувачів про те, як будуть використовуватися їхні дані.
DPC представив висновки свого розслідування іншим європейським регуляторним органам у грудні 2020 року, але отримав заперечення від них. У підсумку в липні Європейська рада із захисту даних (EDPB) наказала DPC збільшити розмір штрафу.
DPC також «зобовʼязав WhatsApp привести свою обробку даних у відповідність до вимог законодавства».
- Раніше повідомлялося, що WhatsApp планує почати обмінюватися даними з Facebook і закликає користувачів погодитись на нові умови користування до 15 травня. Голова компанії Вілл Кеткарт запевняв, що нова політика не вплине на конфіденційність повідомлень користувачів, але люди все одно почали переходити на інші месенджери.
- Компанію Facebook, якій належить WhatsApp, неодноразово звинувачували у продажу даних користувачів і несанкціонованому доступі. У грудні 2020 року зʼясувалося, що Facebook отримує доступ до електронних листів користувачів. Компанія пояснює це «турботою» про малий бізнес.