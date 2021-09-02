Ирландия оштрафовала WhatsApp на €225 миллионов за нарушение законодательства о защите данных

Ирландия оштрафовала принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp на €225 миллионов за нарушение законодательства Европейского Союза, которое касается защиты персональных данных пользователей.
Об этом пишет RFI.
Ирландский комитет по защите данных (DPC) пересмотрел свое решение и увеличил штраф после «настоятельной просьбы» от властей Евросоюза. Штраф был наложен Ирландией, поскольку в стране находится европейская штаб-квартира Facebook.
В декабре 2018 года агентство начало расследование против WhatsApp, чтобы проверить, выполнило ли приложение свои обязательства согласно европейскому законодательству в отношении информирования пользователей о том, как будут использоваться их данные.
DPC представил выводы своего расследования другим европейским регулирующим органам в декабре 2020 года, но получил возражения от них. В итоге в июле Европейский совет по защите данных (EDPB) принял обязательное решение, в котором поручил DPC увеличить размер штрафа.
DPC также «обязал WhatsApp привести свою обработку данных в соответствие с требованиями, предприняв ряд определенных корректирующих действий».
- Ранее сообщалось, что WhatsApp планирует начать обмениваться данными с Facebook и призывает пользователей согласиться на новые условия пользования до 15 мая. Руководитель компании Уилл Кэткарт уверял, что новая политика не повлияет на конфиденциальность сообщений пользователей, но люди все равно начали переходить на другие мессенджеры.
- Компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, неоднократно обвиняли в продаже данных пользователей и в несанкционированном доступе. В декабря 2020 года выяснилось, что Facebook получает доступ к электронным письмам пользователей. Компания объясняет это «заботой» о малом бизнесе.