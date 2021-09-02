СБУ викрила в Києві агенцію, яка створювала рекламу для бойовиків «ЛДНР» і окупантів у Криму

Служба безпеки України викрила в Києві рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій «Л/ДНР» і окупаційної влади Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі зʼясували, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських матеріалів для білбордів, які розміщували в ОРДЛО та Криму, і поширення через місцеві ЗМІ. У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України.

Серед «архівів» агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція з написами: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Родина у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко» тощо.

Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами Росії. Наразі СБУ порушила проти компанії кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи.