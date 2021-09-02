СБУ разоблачила в Киеве агентство, которое создавало рекламу для боевиков «ЛДНР» и оккупантов в Крыму

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для боевиков «ЛДНР» и оккупационной власти Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи выяснили, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских материалов для билбордов, которые размещали в ОРДЛО и Крыму, и для распространения через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

Среди «архивов» агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Родина у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко» и другие.

В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: «Сохраним мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами России. Сейчас СБУ возбудила против компании уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.