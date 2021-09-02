Центральний банк Німеччини відмиє 50 мільйонів євро. В прямому сенсі

Німецький федеральний банк очищає і обмінює постраждалі від повені купюри.

Про це пише Deutsche Welle.

За даними Німецького федерального банку (Бундесбанк), після катастрофічної повені в західних землях Німеччини до фінансового інституту надійшли понад €50 мільйонів забруднених банкнот.

Фахівці банку очищають купюри від мулу, бензину і слідів каналізації, засвідчують їхню справжність та безкоштовно обмінюють на нові купюри. «Очищення купюр має відбуватися якомога швидше, до того, як вони злипнуться і стануть твердими, мов бетон», — зазначив глава Бундесбанку Йоханнес Берман.

Для обміну грошей необхідні дві умови: купюра повинна бути справжньою і від неї має зберегтися половина «і ще маленький шматочок», як це сформулював Берман. За його словами, експерти запобігають спробам обміну забруднених фальшивих купюр.