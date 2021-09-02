Центральный банк Германии отмоет 50 миллионов евро. В прямом смысле

Немецкий федеральный банк очищает и обменивает пострадавшие от наводнения купюры.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным Немецкого федерального банка (Бундесбанк), после катастрофического наводнения в западных землях Германии в финансовый институт поступило более €50 миллиона загрязненных банкнот.

Специалисты банка очищают купюры от ила, бензина и следов канализации, удостоверяются в их подлинности и бесплатно обменивают их на новые купюры. «Очистка купюр должна происходить как можно быстрее, до того, как они слипнутся и станут твердыми, как бетон», — отметил глава Бундесбанка Йоханнес Берман.

Для обмена денег необходимы два условия: купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться половина «и еще маленький кусочек», как это сформулировал Берман. По его словам, эксперты пресекают попытки обмена загрязненных фальшивых купюр.