«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів через погоду та технічні перебої

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів через погодні умови та технічні перебої.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, затримуються поїзди:

№ 274 Одеса — Чернівці (затримка становить 5 годин 10 хвилин);

№ 82 Київ — Ужгород (3 години 40 хвилин);

№ 136 Білгород-Дністровський — Чернівці (2 години 10 хвилин);

№ 49 Київ — Трускавець (2 години);

№ 791 Кременчук — Київ (1 година 40 хвилин);

№ 12 Одеса — Львів (1 година 10 хвилин);

№ 108 Одеса — Ужгород (1 година);

№ 38 Запоріжжя — Київ (1 година);

№ 26 Одеса — Рахів (40 хвилин);

№ 11 Львів — Одеса (40 хвилин).

«Укрзалізниця» перепросила у пасажирів за затримки та попросила стежити за оновленням інформації.