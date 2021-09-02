«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів через погоду та технічні перебої

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів через погодні умови та технічні перебої.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, затримуються поїзди:
- № 274 Одеса — Чернівці (затримка становить 5 годин 10 хвилин);
- № 82 Київ — Ужгород (3 години 40 хвилин);
- № 136 Білгород-Дністровський — Чернівці (2 години 10 хвилин);
- № 49 Київ — Трускавець (2 години);
- № 791 Кременчук — Київ (1 година 40 хвилин);
- № 12 Одеса — Львів (1 година 10 хвилин);
- № 108 Одеса — Ужгород (1 година);
- № 38 Запоріжжя — Київ (1 година);
- № 26 Одеса — Рахів (40 хвилин);
- № 11 Львів — Одеса (40 хвилин).
«Укрзалізниця» перепросила у пасажирів за затримки та попросила стежити за оновленням інформації.
- У Донецькій області обмеження руху поїздів, запроваджене 28 серпня через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» поблизу станції Авдіївка, подовжили до 3 вересня.